4月10日、東京・赤坂に現れたのは女優の有村架純だ。真っ白のジャケットにジーンズ姿で歩く彼女の隣には、俳優の山田裕貴と堤真一の姿も。同日、TBSでおこなわれた電波ジャックに挑んでいたという。「有村さんは12日に始まる日曜劇場『GIFT』の番宣のため、『ラヴィット！』からはじまり、最後は夕方の情報番組『Nスタ』まで生出演を完走していました。長時間にわたる番宣でしたが、疲れを見せるどころか、カメラの裏では番組の