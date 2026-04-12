新年度を迎える2026年4月1日に社名（商号）を変える日本企業が相次ぎ、Xで話題になっている。「横文字化」が進んでいるのではないかとの声も出たが、識者はどう見るか。横文字化は「1つのきっかけ」、その後が重要4月1日に改称した日本企業では、上新電機→Joshin、ユアサ商事→YUASA、帝国電機製作所→TEIKOKU、情報技術開発→TDI、日本ガイシ→NGK、ぺんてる→アストラム、第一生命グループ→第一ライフグループ、サントリー食品