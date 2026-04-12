この記事をまとめると ■メルセデス・ベンツ Gクラスは軍用由来の本格オフローダーとして誕生した ■「500GE」がV8と豪華装備でラグジュアリー路線を切り開いた ■希少な限定生産ながら現在の高性能Gクラスの礎となったモデルである 「ゲレンデ」進化の分岐点 メルセデス・ベンツ Gクラス、通称「ゲレンデヴァーゲン」。都市部を歩いていれば、いまや目にしない日はないといっていいほどに日本でも人気があるモデルである。その