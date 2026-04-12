「ありのままの自分を認めてほしい」という願いは、いくつになっても変わらない親子の理想かもしれません。しかし現実は、親が抱く「理想の我が子象」によって、トラブルとなってしまうことも……。今回は、サオリさん（仮名）の事例から、親子関係に生じた亀裂と、その背景にある意識の違いについて考えます。月収57万円、独身…「自立」を誇りに生きてきた42年間都内のIT関連企業でプロジェクトマネージャーを務めるサオリさん（