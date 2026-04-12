「ありのままの自分を認めてほしい」という願いは、いくつになっても変わらない親子の理想かもしれません。しかし現実は、親が抱く「理想の我が子象」によって、トラブルとなってしまうことも……。今回は、サオリさん（仮名）の事例から、親子関係に生じた亀裂と、その背景にある意識の違いについて考えます。

月収57万円、独身…「自立」を誇りに生きてきた42年間

都内のIT関連企業でプロジェクトマネージャーを務めるサオリさん（42歳）は、独身。都心のマンションで一人、堅実な生活を営んでいます。

「誰にも頼らず、自分の力で生きていく」

彼女が守り抜いてきたのは、「自立」というプライドでした。

一方、地方の公営団地で一人暮らしをする母（66歳）は、住民税非課税世帯。亡き夫の遺族年金と自身の基礎年金を合わせ、月額11万円という限られた予算内で暮らしています。サオリさんは、月数回の電話に加え、年2回の帰省を欠かさない娘でした。しかし、その帰省が、彼女の心を踏みにじる結果となります。

立ち話で聞こえてきた、耳を疑う「設定」

ある週末、サオリさんは数ヵ月ぶりに実家の団地を訪れました。手土産を抱え、階段を上がろうとしたそのとき、踊り場でご近所さん数人と談笑する母の声が聞こえてきました。

「そうなのよ、サオリも大変みたいで。旦那さんが商社マンだから、海外出張ばかりで家を空けがちなんですって。孫の顔をみせるのも、なかなかねぇ」

一瞬、自分の耳を疑いました。「商社マンの夫？ 孫？」サオリさんは独身です。恋人すらいない生活を、母も十分に知っているはずでした。

ご近所さんたちが去ったあと、サオリさんは母に詰め寄りました。

「お母さん、いまの話、なに？ 私、結婚なんてしてないし、相手だっていないよ。なんであんな嘘つくの？」

すると母は、悪びれる様子もなく、ケラケラと笑いながらこう答えたのです。

「あら、聞こえちゃった？ 冗談よ、あんたが42歳にもなってまだ独身だなんて、恥ずかしくていえないわよ〜」

（私の人生は、お母さんの見栄のための道具なのか……）

「笑えないよ。なにが冗談よ……」母が見栄っ張りなことはもともと知っていました。ですが、サオリさんは自分が大切にしてきたものを踏みにじる母の身勝手と、平気ですぐバレそうな嘘をつく浅はかさが、どうしても許せません。

サオリさんにとって、自立して生きているいまの自分は、これまでの努力の結晶です。それを「独身であること」を理由に「恥ずかしい存在」と決めつけられ、母の世間体を守るための「架空の既婚者」に書き換えられた――。母にとっては、近所付き合いを円滑にするための冗談だったのかもしれません。しかし、サオリさんにとっては、自分の生き方そのものを全否定されたように感じます。

「私が仕事を頑張ってることも、一人で将来に備えて貯金してることも、お母さんにとっては『旦那のいない恥ずかしい娘』っていう事実の前では無価値なのね」

サオリさんは用意してきた手土産を玄関先に置くと、上がることなくそのまま駅へと引き返しました。

母が「狭いコミュニティ」で求めた精神的報酬

サオリさんの事例にみられるのは、親世代と子世代のアイデンティティをめぐる摩擦です。内閣府の「少子化社会対策に関する意識調査（令和元年度）」等の経年データをみても、「結婚は個人の自由」と考える層が増える一方で、高齢層ほど「結婚して家庭を持つことが社会的な一人前」という価値観を強く保持している傾向があります。

サオリさんの母は、経済的には弱者である非課税世帯ですが、団地という狭いコミュニティのなかでは「幸せな家庭の形」で優位に立ちたいという承認欲求を持っていました。彼女にとっての幸せの尺度は、依然として「どのような家庭に属しているか」であり、娘がどんなに社会に貢献し、自立していても、その事実はご近所さんとの雑談では価値を持たなかったのです。

一方で、サオリさんにとっての幸せは、自分のキャリアや経済的な自立にあります。彼女が求めていたのは、立派な嘘で飾られることではなく、ありのままの自分の生き方を肯定してくれる親の存在でした。厚生労働省の「国民生活基礎調査」でも、所得以上に「社会的なつながりや自己肯定感」が高齢期の生活満足度に影響することが示唆されていますが、サオリさんの母はその満足度を得るために、娘の尊厳をコストとして支払ってしまったようです。

家族のあいだに求められるのは立派な嘘ではなく、「ありのままの自分」を肯定してくれる眼差しです。親がついた「笑えない冗談」は、娘が必死に築いてきたものを崩してしまう破壊力を持っていました。家族だからこそ必要なのは、見栄ではなく、お互いを認め合う「誠実さ」にほかなりません。