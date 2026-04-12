【茜さやのほっこり温泉】フリー素材モデルにして大の温泉好き・茜さやが、全国各地の魅力的な温泉を紹介する好評連載。今回は、雄大な自然の景色が楽しめる北海道の温泉です！読者の皆様、こんにちは。毎度おなじみ、温泉大好き♪茜さやです。ぽかぽか陽気で桜も満開になりだしたこの頃。そして、大好きな北海道が気持ち良くなるこの季節！！ちょっとマニアックですが、本気で推したいのが池の湯温泉露天風呂です！場所