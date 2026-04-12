外出中にちょっと風がほしいとき、大きな扇風機はかさばって持ち歩きにくいもの。ダイソーでは手のひらに収まるサイズで気軽に持ち運べるミニファンが手に入ります！バッグに入れても負担になりにくく、必要なときにサッと使えるのがポイント。荷物をできるだけ軽くまとめたい日や、室内でのちょい使いにもピッタリです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ポータブルミニファン価格：￥770（税込）販売ショップ：ダイソーJ