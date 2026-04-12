100均で見つけた瞬間飛びついた！「手のひらに収まる超ミニサイズ」700円のぷち家電

外出中にちょっと風がほしいとき、大きな扇風機はかさばって持ち歩きにくいもの。ダイソーでは手のひらに収まるサイズで気軽に持ち運べるミニファンが手に入ります！バッグに入れても負担になりにくく、必要なときにサッと使えるのがポイント。荷物をできるだけ軽くまとめたい日や、室内でのちょい使いにもピッタリです♪

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商品情報

商品名：ポータブルミニファン

価格：￥770（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480893990

手のひらサイズで持ち運びがラク！ダイソーの『ポータブルミニファン』

ダイソーの季節もの売り場で、かなりコンパクトなハンディファンを見つけました！

見た瞬間にまず感じたのは、とにかく小さいということ。手のひらにすっぽり収まるサイズ感で、縦の長さがかなり抑えられています。

カラーはホワイト×グリーンのバイカラーデザイン。見た目もおしゃれでかわいいです♡

縦が短い分、厚みは結構しっかりあります。この独特なフォルムは好みが分かれそうですが、持ったときの安定感はあります。

コンパクトかつ軽量で、バッグに入れても重さはほとんど気になりません。負担ゼロで持ち運べるのはありがたいところです。

付属品はストラップと取扱説明書。ストラップ付きなので、手首にかけて使えたり、落下防止になるのも助かります。

誤作動しにくい安心設計！給電しながら使えるのもポイント！

ボタンを2回連続で押すと電源ONになります。1回では動かないため、バッグの中で勝手に回る心配が少ない安心設計です。

風量は弱・中・強の3段階で、ボタンを押すごとに切り替わります。

充電はUSB Type-C式。主流のタイプなので他の機器とケーブルを共有できるのが嬉しいポイント。専用のコードを増やさずに済みます。

また、コンセントから給電しながらの使用にも対応。アダプターやケーブルは別売りですが、手持ちのものをそのまま使えるのは便利です。

満充電時の連続使用時間は、強で約40分、中で約1時間、弱で約3時間。充電時間は約1時間30分です。状態はランプで確認でき、充電中は赤色が点灯、完了時は消灯するので分かりやすいです。

風はやさしめ！室内でのちょい使いにもちょうどいい♪

5枚羽根を採用しているため、威力がありそうだなと思いましたが、風の強さは全体的に控えめな印象。

弱だとかなりやわらかい風で、顔に近づけてようやく感じる程度。中から少しずつ風を感じられるようになります。

モーター音は一般的なミニファンと同等程度で、静かな場所では少し気になることもありそうですが、概ね問題なく使えそうです。

強にするとティッシュが動くくらいの風量が出ますが、しっかり風を感じるには角度の調整が必須。屋外でメインとして使うにはややパワー不足を感じる場面もありそうです。

個人的には冷房が効いた室内で補助的に使うのがベスト。エアコンの冷たい風が直接当たるのは苦手だけれど、「もうちょっとだけ風がほしい」という場面にはちょうどいい使い勝手です。

お風呂上がりなど、夜風に当たる感覚でちょっと涼みたいなというときにピッタリだと思います。

今回は、ダイソーの『ポータブルミニファン』をご紹介しました。風量はやさしめですが、その分軽く、コンパクトなのが何よりのメリット。

荷物をできるだけ減らしたい日や、サブとして持っておきたい人におすすめです。強すぎる風が苦手な人にも◎気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。