◇高校野球春季和歌山大会2回戦市和歌山3―11智弁和歌山（2026年4月12日紀三井寺）高校野球の春季和歌山大会は12日に2回戦が行われ、市和歌山は智弁和歌山に3―11の8回コールドで初戦敗退となった。今秋ドラフト候補に挙がる最速150キロ右腕の丹羽涼介（3年）は、6回5失点に終わった。被安打4に抑えながら、7与四死球と制球が定まらなかった。2―0の5回2死一、三塁では5番の山田凜虎（3年）に右中間への2点二塁打を放