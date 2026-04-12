実は甘えたいさりげなく存在をアピールするサイン3つ 1.黙ってじっと視線を送る 離れたところから鳴くこともなく、飼い主さんが気づくまで視線を送り続けるという、健気なタイプの猫もいます。 「気づいてくれたら嬉しいな」くらいの軽い気持ちでアピールしていることが多いでしょう。そんなときは優しくまばたきをして「ちゃんと気づいているよ」と応えてあげると、猫も安心しやすくなります。