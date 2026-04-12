ようやくズムウォルト級にメイン武装が？アメリカ国防総省は2026年3月31日、極超音速ミサイル計画「コンベンショナル・プロンプト・ストライク（CPS）」を前進させるため、ロッキード・マーチンに対し、13億5611万5974ドル（約2102億円）の契約変更を付与しました。【画像】完全体？ これが、極超音速ミサイルを発射するズムウォルト級ですこの契約は、艦艇に搭載予定のCPSを開発段階から実戦配備へ移行させる取り組みを支援す