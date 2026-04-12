きのう（11日）、山形県酒田市浜中の住宅敷地内で軽トラック1台を盗んだとして、酒田市に住む23歳の男が緊急逮捕されました。男は容疑を認めています。 窃盗の疑いで緊急逮捕されたのは、酒田市東泉町2丁目に住む自称・作業員の男（23）です。 警察によりますと、男はきのう午前11時10分頃から同日の午後3時10分頃までの間、酒田市浜中の住宅敷地内に停まっていた、70代男性が所有する軽トラック1台、時価にして約30万円相当を盗