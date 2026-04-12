レンジャーズ戦に「1番・指名打者」で出場【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間12日・ロサンゼルス） ドジャース・大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。4試合ぶりとなる今季4号の先頭打者アーチを放ち、ドジャースタジアムは歓声に包まれた。相手の先頭打者アーチで幕を開けた一戦。偉才がすぐにやり返した。逸材右腕のライターから、カウント2-1