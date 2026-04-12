レンジャーズ戦に「1番・指名打者」で出場

【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間12日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。4試合ぶりとなる今季4号の先頭打者アーチを放ち、ドジャースタジアムは歓声に包まれた。

相手の先頭打者アーチで幕を開けた一戦。偉才がすぐにやり返した。逸材右腕のライターから、カウント2-1の内角のボール球を引っ張った。飛距離390フィート（約118.9メートル）、打球速度104.5マイル（約168.2キロ）、36度の一発を右翼席へ突き刺した。ドジャースタジアムでは今季初アーチだった。

大谷の先頭打者アーチは通算26本目。昨年9月7日（同8日）の敵地・オリオールズ戦以来の先頭打者弾で、連続試合出塁も「45」に伸びた。前日の同カードでは、2009年イチロー氏の記録を超えて日本人選手単独トップとなった。

開幕から6試合連続ノーアーチで長打も打点もゼロだったが、3日（同4日）のナショナルズ戦で元巨人のマイコラスから今季1号を放つと、5日（同6日）の同カード最終戦でも一発。さらに6日（同7日）のブルージェイズ戦では、左腕マンティプリーから豪快弾をバックスクリーンに叩き込んだ。

試合前の時点で13試合に出場して打率.265、3本塁打、8打点、出塁率.406、OPS.875。直近7試合では10安打、打率.323、3本塁打8打点と状態を上げてきている。（Full-Count編集部）