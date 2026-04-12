11日に行われた『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』でウルフアロンが身長197センチ・体重200キロと超巨漢の大相撲元大関を“一撃秒殺”。豪快な大内刈りで見事に仕留め「バケモノやん」などざわついた。一方、識者は200キロの元大関を“一瞬”で崩して一本につなげたウルフの技術に注目した。【映像】ウルフ、200キロの元大関を“秒”で崩した瞬間今回の競技ルールは4分一本勝負とし、「マットに背中をつけて3カウ