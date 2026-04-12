大相撲・大嶽部屋の公式インスタグラムが１２日、新規投稿され、日本テレビ・水卜アナを力士たちが囲んだ集合写真を公開した。「４月１３日放送の有吉ゼミで大嶽部屋が出演します」と告知した上で、「水卜アナが部屋にいらして、力士達とちゃんこを作ってくれたり、一緒にちゃんこを食べたりしました」と紹介した。さらに「水卜アナはテレビで拝見したまんまのかざらない素敵なかたでした」と人柄にも言及。部屋の前で撮影し