ラグビー日本代表の稲垣啓太が１１日、自身のインスタグラムに新規投稿。ベージュの愛車を公開した。イギリスの高級車・ランドローバーに長年乗ってきた稲垣。「ディフェンダーオクタに乗ってまず感じたのは、これはもう別のクルマという完成度。Ｖ８ツインターボが生む圧倒的なトルクと加速。踏んだ瞬間に分かる余裕と力強さは、完全に別次元だ」と絶賛した。「足回りも専用セッティングで、荒れた路面でも車がブレない。常