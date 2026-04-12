ラグビー日本代表の稲垣啓太が１１日、自身のインスタグラムに新規投稿。ベージュの愛車を公開した。

イギリスの高級車・ランドローバーに長年乗ってきた稲垣。「ディフェンダーオクタに乗ってまず感じたのは、これはもう別のクルマという完成度。Ｖ８ツインターボが生む圧倒的なトルクと加速。踏んだ瞬間に分かる余裕と力強さは、完全に別次元だ」と絶賛した。

「足回りも専用セッティングで、荒れた路面でも車がブレない。常に安定していて、どこでも走れる安心感。そしてシート。専用パフォーマンスシートは身体をしっかりホールドしながらも長時間でも疲れない。さらに体に伝わる振動まで計算されていて、ただ座るだけじゃなく体感するシート。無骨さはそのままに、走り・快適性・高級感をすべて引き上げた一台」と推しが止まらず。「タフで、速くて、上質。本気のディフェンダーがオクタである」という文言で締めた。

メーカー希望小売価格は２１００万円超。ファンも「かっこいい」「凄く似合ってる」「べージュの色合いにエレガントさも感じます」とつづっていた。