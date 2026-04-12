ダイソーで、とんでもないアイテムを発見しちゃいました！タオルをかけるリングなのですが、とてもダイソー商品とは思えないほど高見えデザインなんです。価格は770円（税込）とお高めですが、吸盤タイプにある「落ちやすい」というデメリットを解消したスグレモノ。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてください♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ステンレスタオルリング（ジェル吸盤）価格：￥770（税込）耐荷重（