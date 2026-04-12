しれっと凄いもの出してる！「吸盤なのにざらざら面もいけんの？」高機能な100均便利グッズ

ダイソーで、とんでもないアイテムを発見しちゃいました！タオルをかけるリングなのですが、とてもダイソー商品とは思えないほど高見えデザインなんです。価格は770円（税込）とお高めですが、吸盤タイプにある「落ちやすい」というデメリットを解消したスグレモノ。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてください♪

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商品情報

商品名：ステンレスタオルリング（ジェル吸盤）

価格：￥770（税込）

耐荷重（約）：1.5kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480880693

この値段でも欲しくなる！ダイソーで見つけた便利グッズ

ダイソーのキッチン雑貨系の売り場で、気になるアイテムを発見！その名も『ステンレスタオルリング（ジェル吸盤）』です。

お値段は770円（税込）とダイソー商品の中ではお高めですが、かなりしっかりしていそうなアイテムだったので購入してきました。

設置方法は粘着ジェル状の吸盤タイプ。ひとくちに粘着ジェル状の吸盤タイプといっても、実は工夫がされたアイテムなんです！

この「PUSH」と書かれたレバーで、空気を抜いてよりしっかりと固定ができる構造。

取り付け可能な面は、吸盤よりも大きなタイルや、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面、冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面などの光沢のある平らな面。

さらにはキッチンの壁などのざらざらした面や、カスミガラスなどの凹凸のあるガラス面、スリガラスなどの、微細なざらざら面にも使用可能です。

一般的な吸盤アイテムはざらざらとした面が苦手ですが、粘着ジェル状の吸盤タイプなうえに、空気を抜いて固定ができるため、問題なく使用できますよ。

安定感がすごい！一度使えば手放せないスグレモノ

取り付けるときは、まず台所用中性洗剤を薄めたぬるま湯で拭き乾かします。上下の確認をしたら、吸盤を押し当て、レバーを最大まで上げて「PUSH」部分を強く押します。

最後にレバーを下げれば、設置完了です。空気を抜いた状態を保てないほどの大きな凹凸や段差、溝の上には設置できません。

また、布やビニルなどの壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、湾曲した面、キズのある面、レンジ・ストーブなどで高温になる場所、直射日光の当たる場所や屋外は取り付けられないので注意しましょう。

実際に取り付けてみると安定感バツグン！まずジェル吸盤が粘着テープのように強力で、さらに空気を抜いているので、手でこのように圧をかけても外れることはありませんでした。

吸盤の土台部分はプラスチック製ですが、シルバー塗装されているので高見え。タオルがかかるバーの部分はステンレス製なので、とてもダイソー商品には見えないクオリティです。

今回はあえて表面に少し凹凸がある壁につけましたが、タオルで乱雑に手を拭いても落ちることはありませんでした。

取り外すときは、レバーを上げてジェル吸盤のツマミをつかみ、支持部ごとゆっくりと上へ引き上げるだけ！

今回は3日ほど使って、一度も落ちることがなくしっかりと貼りついていましたが、はがしてみると跡はついていませんでした。

ただし、吸盤の性質上使っているうちに徐々に空気が入ってしまうため、長期間使う場合は定期的に取り付け直しが必要。また、取り付け面の材質によっては、変色・変質する恐れがあるので注意が必要です。

今回はダイソーで購入した『ステンレスタオルリング（ジェル吸盤）』をご紹介しました。価格はダイソーの中ではお高めですが、ステンレスの高見えデザインと、落ちにくいという信頼感を踏まえるとコスパ◎な商品。

一度使うと手放せなくなること間違いなしのクオリティなので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。