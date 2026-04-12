今日12日(日)の日中は、広い範囲で晴れるでしょう。ただ、北海道と東北では風の強い状態が続きます。交通の乱れに、お気を付けください。関東から西は、今日も気温が平年を上回り、初夏を思わせる陽気です。日中は広く晴れ北日本は風が強い夜は九州の所々で雨今日12日(日)の日中は、ほぼ全国で晴れるでしょう。ただ、日本の北には、発達した低気圧があります。北海道と東北では、昨日11日ほどではないものの、風が強く吹くでし