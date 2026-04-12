今日12日(日)の日中は、広い範囲で晴れるでしょう。ただ、北海道と東北では風の強い状態が続きます。交通の乱れに、お気を付けください。関東から西は、今日も気温が平年を上回り、初夏を思わせる陽気です。

日中は広く晴れ 北日本は風が強い 夜は九州の所々で雨

今日12日(日)の日中は、ほぼ全国で晴れるでしょう。

ただ、日本の北には、発達した低気圧があります。北海道と東北では、昨日11日ほどではないものの、風が強く吹くでしょう。特に、宮城県では昼頃にかけて暴風に警戒が必要です。交通の乱れが続く可能性があります。

夜になると、西から前線が延びるでしょう。九州では雲が厚みを増して、時間が遅くなるほど雨の所が増えてきそうです。

最高気温 全国的に平年並みか高い 関東以西は広く5月並み

最高気温は今日も全国的に平年並みか高いでしょう。

関東から西では広く23℃前後で、昼間はシャツ一枚など薄着で過ごせそうです。

内陸を中心に、25℃前後と汗ばむくらいの所もあるでしょう。スポーツなどをする際は、こまめな水分補給を心掛けてください。

日が暮れても、強い冷え込みはありませんが、それでも少しヒンヤリするでしょう。脱いだり着たりと、調節のしやすい服装が良さそうです。