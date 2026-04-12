読書量と人格に関係はあるか。『書物を楽しむあえて今、紙の本を読む理由』（朝日新書）を出した作家の林望さんは「本を読んだからといって偉いこともなく、読まないから駄目だということもない。人の教養や善悪は、そういう単純なものではない」という――。写真＝iStock.com／Hakase_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hakase_■読書量と人格は比例しない「これは絶対に読まなくてはいけない本だ」というように、読書