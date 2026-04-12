岡山県笠岡市の笠岡市民会館で開かれていたヴォーカルレッスンが先月、終了しました。講師を務めていたのは、同期が真矢ミキさん黒木瞳さんという元タカラジェンヌ。最終日には歌も披露し、受講生との別れを惜しんでいました。 【写真を見る】元タカラジェンヌの「響紀さん」ヴォーカルレッスンの様子 「愛甲充」の芸名で男役として11年間、舞台に立つ 元・タカラジェンヌで、現在は歌手の響紀さんが講師を務めた