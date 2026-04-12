順風満帆に見える磯村勇斗の俳優人生の裏には、もがき続けた下積み時代があった――。きょう12日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)では、中学時代に芽生えた表現への興味、地元の劇団で演技に没頭した日々、そして上京後に味わった焦りと悔しさを振り返る。「どうやったらここから抜け出せるんだろう」と模索し続けた磯村が、それでも折れずに貫いた反骨精神と、今だから語れるブレイク前