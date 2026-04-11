「女子ゴルフ・富士フイルム・スタジオアリス女子オープン、第２日」（１１日、石坂ＧＣ）今季日本ツアー初参戦となった渋野日向子。インスタートから巻き返しを狙ったものの、前半の１１番と１７番で痛恨のダブルボギーをたたくなどスコアを落とし、予選落ちに終わった。最終ホールの９番を終え、クラブハウスに戻る時だった。失意の渋野に沿道にいた子どもがそっと“ある物”を差し出した。それは全英女子ＯＰ優勝時、プレ