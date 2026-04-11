大分県内初の夜間中学の県立学びヶ丘中学校が4月に開校するのを前に、入学者を対象にした説明会が開かれました。 学びヶ丘中学校は様々な理由で十分な義務教育を受けられなかった人が学び直すことができる県内初の夜間中学です。 4月開校するを前に10日は説明会が開かれ、入学を予定している10代から80代のおよそ35人が参加しました。 参加者は入学に向けて準備するものなどについて、メモを取りながら熱心に説明を聞いてい