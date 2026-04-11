天童市できょう、春の風物詩・人間将棋が行われ、およそ4万6000人の将棋ファンらでにぎわいました。 【写真を見る】天童市の春の風物詩・人間将棋に約4万6000人女流棋士の対局で盛り上がる 佐藤友美アナウンサー「私たちが扮しているのは駒武者です。今日は人が駒の役割を果たす人間将棋が行われています」 人間将棋は、豊臣秀吉が家来を駒に見立てて将棋を楽しんだという故事をもとに、日本一の将棋駒の生産地・天童市