ＪＡ三井リース株式会社（本社：東京都中央区）は、農業分野における人手不足の解消を目的として、スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（本社：東京都港区）と業務提携契約を締結した。近年、日本の農業分野では、農業従事者の人口減少や高齢化の進行により、人手の確保がより厳しさを増し、人手不足の解消が急務となっている。主に自営農業に従事する基幹的農業従事者数は、２０００年の２４０万人か