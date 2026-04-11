11日、パキスタン・イスラマバードに到着し、ムニール陸軍元帥（左）と歩くバンス米副大統領（中央）（AP＝共同）【イスラマバード、イスタンブール共同】米国とイランは11日、パキスタンの首都イスラマバードで交戦後初となる協議を開くため、両国の代表団が同日までに現地入りした。8日発表の2週間の停戦合意を土台に戦闘終結の道筋を描けるかどうかが焦点。イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の管理やレ