長野市の百貨店では11日、豪華な海鮮や人気のスイーツなど全国の人気グルメが集まる「シューイチ全国うまいもの博」が開催されていて、大勢の人で賑わっています。長野市のながの東急百貨店で開催されている「シューイチ全国うまいもの博」。北海道や東京、大阪など15都道府県から集まった30店舗のグルメが並んでいます。11日からは人気ドーナツ店の出店も始まり、開店と同時に行列ができていました。訪れ