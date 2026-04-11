[4.11 J1百年構想リーグEAST第10節 町田 1-0 柏 Gスタ]J1百年構想リーグEASTは11日に第10節を行った。FC町田ゼルビアと柏レイソルの対戦は、町田が1-0で勝利。後半30分にMFナ・サンホが決勝ゴールを挙げた。暫定3位の町田は来週からサウジアラビアで集中開催となるACLE直前の試合となる。4試合ぶりの勝ち点3奪取を目指し、前節から2人を変更。DF中山雄太とFWエリキが起用された。序盤は黒星が続いた柏だが、直近3試合は2勝と1P