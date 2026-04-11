サウジ集中開催ACLE控える町田が柏の連勝止める、高卒ルーキー徳村楓大の起点からナ・サンホが決勝点
[4.11 J1百年構想リーグEAST第10節 町田 1-0 柏 Gスタ]
J1百年構想リーグEASTは11日に第10節を行った。FC町田ゼルビアと柏レイソルの対戦は、町田が1-0で勝利。後半30分にMFナ・サンホが決勝ゴールを挙げた。
暫定3位の町田は来週からサウジアラビアで集中開催となるACLE直前の試合となる。4試合ぶりの勝ち点3奪取を目指し、前節から2人を変更。DF中山雄太とFWエリキが起用された。序盤は黒星が続いた柏だが、直近3試合は2勝と1PK勝ちで3連勝。順位こそ7位ではあるが、4位とは勝ち点3差となっている。前節から1人を変え、MF瀬川祐輔が1トップ2シャドーの一角に入った。[両スタメンはコチラ]
25度を超える暑さの中、序盤から両チームが相手ゴールに迫る。前半12分には左CKをMFナ・サンホが右足で蹴ると、ゴール前の197cmFWテテ・イェンギが頭で合わせる。しかし、わずかにゴール外に逸れた。
柏は前半27分に中盤からロングボールが飛ぶと、MF小見洋太がPA左に入り込む。右足シュートはGK谷晃生に阻まれた。29分には町田がナ・サンホのFKからDF中村帆高がヘディングシュートで押し込むも、ゴール左に外れた。
前半41分、柏はMF小泉佳穂が中盤右サイドから縦に浮き球パス。抜け出したMF久保藤次郎が切り返しながら左足クロスを上げる。体勢を崩しながらも瀬川が頭で合わせるも、ゴール枠内を捉えない。42分にはDF昌子源の縦一本のロングパスを中村が右サイドからカットインしながら収める。左足シュートはゴール右外に外れた。
前半はそのままスコアレスで終了。ハーフタイムに柏が交代カードを切り、DF三丸拡に代えてDF杉岡大暉が3バックの左に入った。
後半11分、町田に絶好機。左サイドでDF中山雄太からパスを受けたナ・サンホが左足でクロスを上げる。ゴール前のイェンギがフリーになるも、ヘディングシュートはゴール右外に逸れた。13分には柏にチャンス。杉岡が左サイドから左足でクロスを上げると、PA内のニアサイドで瀬川がスルー。中央のFW細谷真大が中山を背負いながらボールを受け、反転しながら右足シュートを放つ。しかし、GK小島亨介の正面に入った。
町田は後半20分、敵陣付近で攻勢を強める。中盤にこぼれだボールを昌子がトラップから右足ミドル。ゴール枠を捉えた弾道はGK小島にはじかれた。
後半22分、両チームが交代枠を使う。町田はエリキとネタ・ラヴィを下げ、FW徳村楓大とMF下田北斗が入った。柏は3枚替え。小泉、細谷、瀬川の前線3人を代え、MF仲間隼斗、FW垣田裕暉、MF山内日向汰が投入された。
交代策が的中したのは町田。後半30分、左サイドでMF林幸多郎がボールを奪い切る。そのまま縦パスを出すと、徳村がドリブルでPA左に入り込み、左足でグラウンダーのクロスを上げた。ナ・サンホがニアに詰めて混戦になると、転がってきたボールを冷静に押し込み、待望の先制ゴールとなった。
町田は前線から徳村らがボールを相手陣地に押し込める。そのまま守り切り、1-0で4試合ぶりの勝ち点3を獲得した。柏は連勝が止まり、4試合ぶりの黒星となった。
(取材・文 石川祐介)
J1百年構想リーグEASTは11日に第10節を行った。FC町田ゼルビアと柏レイソルの対戦は、町田が1-0で勝利。後半30分にMFナ・サンホが決勝ゴールを挙げた。
暫定3位の町田は来週からサウジアラビアで集中開催となるACLE直前の試合となる。4試合ぶりの勝ち点3奪取を目指し、前節から2人を変更。DF中山雄太とFWエリキが起用された。序盤は黒星が続いた柏だが、直近3試合は2勝と1PK勝ちで3連勝。順位こそ7位ではあるが、4位とは勝ち点3差となっている。前節から1人を変え、MF瀬川祐輔が1トップ2シャドーの一角に入った。[両スタメンはコチラ]
柏は前半27分に中盤からロングボールが飛ぶと、MF小見洋太がPA左に入り込む。右足シュートはGK谷晃生に阻まれた。29分には町田がナ・サンホのFKからDF中村帆高がヘディングシュートで押し込むも、ゴール左に外れた。
前半41分、柏はMF小泉佳穂が中盤右サイドから縦に浮き球パス。抜け出したMF久保藤次郎が切り返しながら左足クロスを上げる。体勢を崩しながらも瀬川が頭で合わせるも、ゴール枠内を捉えない。42分にはDF昌子源の縦一本のロングパスを中村が右サイドからカットインしながら収める。左足シュートはゴール右外に外れた。
前半はそのままスコアレスで終了。ハーフタイムに柏が交代カードを切り、DF三丸拡に代えてDF杉岡大暉が3バックの左に入った。
後半11分、町田に絶好機。左サイドでDF中山雄太からパスを受けたナ・サンホが左足でクロスを上げる。ゴール前のイェンギがフリーになるも、ヘディングシュートはゴール右外に逸れた。13分には柏にチャンス。杉岡が左サイドから左足でクロスを上げると、PA内のニアサイドで瀬川がスルー。中央のFW細谷真大が中山を背負いながらボールを受け、反転しながら右足シュートを放つ。しかし、GK小島亨介の正面に入った。
町田は後半20分、敵陣付近で攻勢を強める。中盤にこぼれだボールを昌子がトラップから右足ミドル。ゴール枠を捉えた弾道はGK小島にはじかれた。
後半22分、両チームが交代枠を使う。町田はエリキとネタ・ラヴィを下げ、FW徳村楓大とMF下田北斗が入った。柏は3枚替え。小泉、細谷、瀬川の前線3人を代え、MF仲間隼斗、FW垣田裕暉、MF山内日向汰が投入された。
交代策が的中したのは町田。後半30分、左サイドでMF林幸多郎がボールを奪い切る。そのまま縦パスを出すと、徳村がドリブルでPA左に入り込み、左足でグラウンダーのクロスを上げた。ナ・サンホがニアに詰めて混戦になると、転がってきたボールを冷静に押し込み、待望の先制ゴールとなった。
町田は前線から徳村らがボールを相手陣地に押し込める。そのまま守り切り、1-0で4試合ぶりの勝ち点3を獲得した。柏は連勝が止まり、4試合ぶりの黒星となった。
(取材・文 石川祐介)