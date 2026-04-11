茨城県の国営ひたち海浜公園では、ネモフィラが七分咲きとなり、見頃をむかえています。【映像】ネモフィラが丘を埋め尽くす「青い絨毯」の絶景およそ4.2ヘクタールあるひたち海浜公園みはらしの丘では、半年ほどかけて育てられた、およそ530万本のネモフィラが丘一面を青く染め、空と花が溶け合うような「青い絨毯」と言われる絶景をつくりだしています。ネモフィラは、北アメリカ原産の一年草で直径3センチほどの小さな花