「なんで生きてんの？」「顔キモすぎ」数々の誹謗中傷を浴びせてくるアカウントを開示請求した結果、衝撃の事実が判明したことを明かしたのは、カップル系人気YouTuber「つーさんとゆっぴ」のゆっぴこと、ゆかだ。4月6日、個人チャンネルで「【絶望】開示請求で特定した犯人が、私の友達でした。嘘だと言ってほしかった裏切りの全貌」というタイトルの動画を投稿し、詳細を語った。「動画内では『昨年（2025年）からチクチク言