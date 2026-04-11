「中日３−９阪神」（１１日、バンテリンドーム）中日は大敗し、単独最下位となった。６点を追う九回は２死一塁で福永が左中間二塁打。だが、一走・カリステが三塁を回って本塁へ突っ込み、中継プレーでアウトとなった。６点ビハインドで走者をためていきたい場面。まさかの幕切れに本拠地は騒然となり、井上監督も渋い表情で整列した。