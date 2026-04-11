大規模な集中工事のため渋滞の可能性2026年4月1日から4月24日の朝6時まで、東名阪自動車道（東名阪）と名古屋第二環状自動車道（名二環）で大規模な集中工事が実施されています。激しい渋滞が発生していることから、NEXCO中日本が渋滞予測や所要時間といった情報をSNSなどで公開しています。【地図・写真で見る】これが「東名阪道」「名二環」集中工事による渋滞予測です東名阪道と名二環では、高架などの防水改修や各部の補修