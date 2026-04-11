今日11日は、暖かい空気などの影響で東日本から西日本の太平洋側を中心に気温が上昇。静岡市では最高気温が30℃を超え、本州で今年初めての真夏日となりました。最高気温25℃以上の夏日地点は今年最多の150地点以上。東京都心は最高気温27.3℃で今年初の夏日でした。この先も、気温の上がる日は熱中症に注意が必要です。今日11日夏日は今年最多の150地点超今日11日は、太平洋側を中心に、昨日10日に流れ込んだ暖かい空気の影響で