タレントのDAIGO（48）が11日放送のテレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」（土曜前8・00）に出演し、パパの顔を見せた。「家族で行きたいなと思ってて、その下見も兼ねて」大好きだという京都を旅行。2歳になった長男と「ぜひ行きたい場所」として京都鉄道博物館を訪れた。長男は乗り物好きだそうで、ズラリと展示された車両にDAIGOも「うわー！」と大興奮。運転シミュレーターを“予行演習”し、停止位置にピタリと合わせてご