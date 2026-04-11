タレントのDAIGO（48）が11日放送のテレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」（土曜前8・00）に出演し、パパの顔を見せた。

「家族で行きたいなと思ってて、その下見も兼ねて」大好きだという京都を旅行。2歳になった長男と「ぜひ行きたい場所」として京都鉄道博物館を訪れた。長男は乗り物好きだそうで、ズラリと展示された車両にDAIGOも「うわー！」と大興奮。運転シミュレーターを“予行演習”し、停止位置にピタリと合わせてご満悦の表情を見せた。

お土産にはプラレールやキーホルダー、新幹線をモチーフにしたロングバームクーヘンを買い込み、「（息子はバームクーヘンに）めっちゃテンション上がってました」と明かした。

そして「最近、料理を手伝ってくれる」5歳の長女を連れて行きたいとして老舗和菓子店で京菓子作りに挑戦。「娘にかっこいいところを見せられるように」と桜の練り切りを作り、「うまくないですか？うまいっすよね」と自己評価は上々。「自分で作って、食べてもらいたいなっていう気持ちになってますよね。妻にもそうですし子供たちにも」と話した。

DAIGOは2016年に女優の北川景子と結婚。20年に長女、24年に長男が誕生した。