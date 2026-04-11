【モデルプレス＝2026/04/11】4月11日、国⽴代々⽊競技場 第⼆体育館にて「K-1 GENKI 2026」が開催。試合前に「K-1 GIRLS」の美輪咲月、瀬名ひなの、白石希望、Naomi Amemiya、早麻おと、犬飼るいが登場し、リングデビューを果たした。【写真】2026年度「K-1」ラウンドガール、圧巻の美脚披露◆「K-1 GIRLS 2026」リングデビュー10日に初お披露目された「K-1 GIRLS 2026」は、この日がリングデビュー（広瀬晏夕