「K-1 GIRLS 2026」がリングデビュー 美スタイル際立つコスチュームで華添える
【モデルプレス＝2026/04/11】4月11日、国⽴代々⽊競技場 第⼆体育館にて「K-1 GENKI 2026」が開催。試合前に「K-1 GIRLS」の美輪咲月、瀬名ひなの、白石希望、Naomi Amemiya、早麻おと、犬飼るいが登場し、リングデビューを果たした。
【写真】2026年度「K-1」ラウンドガール、圧巻の美脚披露
10日に初お披露目された「K-1 GIRLS 2026」は、この日がリングデビュー（広瀬晏夕、櫻木はる、夏実晴香は欠席）。リングに上がった6人は、美しいスタイルが際立つ鮮やかなブルーのセーラー風コスチュームに身を包み、弾けるような笑顔で会場を魅了。満面の笑みでオーディエンスの視線を釘付けにした。
「K-1 WORLD GP」に華を添える「K-1 GIRLS」は、ラウンドガールとしての活動だけではなく、会見やイベントなど媒体出演・各種広報活動を通じて選手たちとともに「K-1」を盛り上げていく。
須藤元気プロデューサーが掲げる「格闘技を元気に」というスローガンのもと、バラエティに富んだカードが並ぶ「K-1 GENKI 2026」。世界の頂点を決めるタイトル戦が3つ組まれているほか、世界中でバズり倒している 「“リアル春麗”⽊村萌那」が K-1初参戦。さらに、第3代 K-1 フェザー級王者・江川優⽣の約2年ぶりとなる復帰戦も。スーパー・バンタム級からフェザー級へと階級を上げた⼤久保琉唯は、かつての絶対王者・新美貴⼠と対戦する。今⼤会は競技としての「K-1」だけでなく、エンターテインメント性も追求。空⼿マッチとして⾏われる福地勇⼈ vs トファネリの⼀戦や、90kg 級トーナメント覇者ルーカス・アハテルバーグの電撃参戦など、ジャンルや枠組みを超えた「元気が出る」仕掛けが随所に散りばめられており、全18試合、⾒どころ満載の⼤会となる。
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◆「K-1 GIRLS 2026」リングデビュー
10日に初お披露目された「K-1 GIRLS 2026」は、この日がリングデビュー（広瀬晏夕、櫻木はる、夏実晴香は欠席）。リングに上がった6人は、美しいスタイルが際立つ鮮やかなブルーのセーラー風コスチュームに身を包み、弾けるような笑顔で会場を魅了。満面の笑みでオーディエンスの視線を釘付けにした。
◆「K-1 GENKI 2026」
須藤元気プロデューサーが掲げる「格闘技を元気に」というスローガンのもと、バラエティに富んだカードが並ぶ「K-1 GENKI 2026」。世界の頂点を決めるタイトル戦が3つ組まれているほか、世界中でバズり倒している 「“リアル春麗”⽊村萌那」が K-1初参戦。さらに、第3代 K-1 フェザー級王者・江川優⽣の約2年ぶりとなる復帰戦も。スーパー・バンタム級からフェザー級へと階級を上げた⼤久保琉唯は、かつての絶対王者・新美貴⼠と対戦する。今⼤会は競技としての「K-1」だけでなく、エンターテインメント性も追求。空⼿マッチとして⾏われる福地勇⼈ vs トファネリの⼀戦や、90kg 級トーナメント覇者ルーカス・アハテルバーグの電撃参戦など、ジャンルや枠組みを超えた「元気が出る」仕掛けが随所に散りばめられており、全18試合、⾒どころ満載の⼤会となる。
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