4月11日（現地時間10日、日付は以下同）。ミネソタ・ティンバーウルブズは、敵地のトヨタ・センターでヒューストン・ロケッツを136－132で下し、今シーズン48勝目（33敗）を挙げた。 ウルブズはレギュラーシーズン1試合を残しているが、ウェスタン・カンファレンス6位でプレーオフ進出が決定。シーズン最終日は13日で、「NBAプレーオフ2026」のファー