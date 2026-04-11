ウルブズのアンソニー・エドワーズが復帰戦で22得点…連勝中だったロケッツ撃破の立役者に

4月11日（現地時間10日、日付は以下同）。ミネソタ・ティンバーウルブズは、敵地のトヨタ・センターでヒューストン・ロケッツを136－132で下し、今シーズン48勝目（33敗）を挙げた。

ウルブズはレギュラーシーズン1試合を残しているが、ウェスタン・カンファレンス6位でプレーオフ進出が決定。シーズン最終日は13日で、「NBAプレーオフ2026」のファーストラウンドは19日からスタートする。ウルブズが1回戦で対戦するのは、デンバー・ナゲッツまたはロサンゼルス・レイカーズとなる。

5年連続のプレーオフへ臨むウルブズにとって大きなプラス材料となったのがアンソニー・エドワーズの復帰だ。3月中旬から膝の不安や体調不良により断続的な欠場を余儀なくされていたエースが、勝負所を見据えて3試合ぶりにコートへ戻ってきた。

ロケッツ戦に先発出場したエドワーズは、27分9秒のプレータイムで22得点2リバウンド3アシストを記録。クラッチタイムには左サイドから鮮やかなステップバック3ポイントシュートを沈め、8連勝中と勢いに乗っていたロケッツ撃破の立役者となった。

ウルブズは左膝の負傷で離脱していた主力のジェイデン・マクダニエルズも復帰。主力がそろい、プレーオフでの戦いぶりに注目が集まる。







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Pause.

Knock it down.

Ant (22 PTS) and the Timberwolves win on the road! https://t.co/NMPho6QLdH pic.twitter.com/6ywBBHyIdE

- NBA (@NBA) April 11, 2026

【動画】エドワーズのクラッチタイムでのステップバック3ポイントシュート