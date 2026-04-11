8日の5R「黍田町（きびたちょう）8・5ハロン」（ダート1700メートル）でザタイムズ（牝4＝柏原、父ルヴァンスレーヴ）に騎乗した新庄海誠が勝ち、地方通算100勝を達成。デビュー3年目で節目の記録に自厩舎の馬で到達した。5Rの騎乗も見事だった。1枠1番を生かして道中は中団内でじっくりと脚をため、2周目4コーナー手前で内を突き先頭へ急接近。上がり3F最速40秒0の末脚を引き出した。勝利後のインタビューでは「気付いてい