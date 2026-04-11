Image: ASTROSQUARE この記事は2025年12月25日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホのライトで済む場面も多いけれど、もう少し頼れる光が欲しいときってありますよね。もし、もっと明るく広く照らせる安心が、車のキーと同じくらいのサイズで手に入るとしたらどうでしょう？