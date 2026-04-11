Image: MacRumors 毎年訪れる秋の風物詩、Apple（アップル）のiPhoneシリーズの登場。現行モデルはiPhone 17シリーズですが、今年はiPhone 18シリーズの登場が期待されています。今年は何が変わるの？ 新機能は？ 性能は？ 価格は？と、「次のiPhone」を狙っている人も多いと思うので、ここを見ておけば一通りの情報が揃う、iPhone 18／18 Pro噂まとめを置いておきますね！今年iPhone買い替