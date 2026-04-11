第1子妊娠中のモデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは4月10日、自身のInstagramを更新。春らしいハーフパンツ姿を披露しました。【写真】みちょぱ「妊婦さんとは思えないスタイリング」「妊婦さんとは思えないスタイリング」池田さんは「COACHのブランドマスコットRexy生誕10周年 4月14日まで伊勢丹新宿店 本館1階ザ・ステージで ポップアップイベントが開催中です」とつづり、6枚の写真を投稿。髪をまとめたアップスタイル