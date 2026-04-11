「これだけ貯まれば、もう十分」--そう思える金額に到達しても、人は簡単に生き方を変えられるわけではありません。むしろ、積み上げてきたものが大きいほど、手放すことへの不安もまた大きくなるものです。資産1億円を達成しながら、いまだに働き続けるKさんも、まさにその一人。事情を見てみましょう。1億円達成！でも「仕事を辞められません」都内メーカー企業で管理職を務めるKさん（仮名・51歳）。年収約900万円で独身。20代