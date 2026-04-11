「1億円持ってるのに、まだ働いています」…51歳会社員の苦悩。仕事を辞めて自由になれるはずが、今日も満員電車に揺られるワケ

「これだけ貯まれば、もう十分」--そう思える金額に到達しても、人は簡単に生き方を変えられるわけではありません。むしろ、積み上げてきたものが大きいほど、手放すことへの不安もまた大きくなるものです。資産1億円を達成しながら、いまだに働き続けるKさんも、まさにその一人。事情を見てみましょう。

1億円達成！でも「仕事を辞められません」

都内メーカー企業で管理職を務めるKさん（仮名・51歳）。年収約900万円で独身。20代の頃からコツコツと積み上げてきた貯蓄と投資が実を結び、資産はついに1億円を超えました。

彼の昔からの夢は、仕事を辞めて自由に生きることでした。その昔は「3,000万円貯めたら一度仕事を辞めよう」と思っていたといいます。

「それぐらい貯まったら、いったん止まって人生を考えようと。ですが、その目標は結構早く達成してしまったんですよ。それで、もう少し頑張って5,000万円を目指すことに。それぐらいあれば、負担の少ない仕事をしながら旅行をしたり日々の生活を大事にしたりして、自分らしく暮らせるんじゃないかと思ったんです」

ところが、その目標はとっくに達成し、資産は大台の1億円に乗ったというのに、いまだにKさんは毎日満員電車に揺られ、会社へ向かっています。

社会情勢への脅えと「現状維持」という名の檻

Kさんの足を止めているのが、先の見えない社会情勢です。

「インフレがさらに加速したら？」

「戦争で株が暴落したら？」

「もし大病を患って、長生きしてしまったら？」

そして、なにより彼を縛っているのは、会社員という最強のポジションを手放すことへの脅えでした。

「辞めて失うのは、今の収入だけじゃないですよね。アルバイト程度で働くなら、国民年金も健康保険も自分で払わなきゃならない。早期退職なら退職金も少ないし、将来の年金も減る。損な気がしてしまうんですよ。ケチなのかな。だから、やめる踏ん切りがつかないんです」

こうも続けます。

「今はそこそこの立場にいるけれど、逆にアルバイトをやっていけるのかという不安もあります。自分に何ができるんだろう。『ちょっとだけ働く』って、実はかなり難しい」

現状を変化させることへの恐怖が、「自由になりたい」という願いを飲み込んでしまっていました。

老後が一番お金持ちの日本人

資産はあるのに使えない、一歩を踏み出せない……日本人の保守性の一端がうかがえるデータがあります。

金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査（令和5年）」によると、世帯主の年齢別の金融資産保有額の平均は下記のとおりです。

・20歳代 403万円（171万円）

・30歳代 856万円（337万円）

・40歳代 1,236万円（500万円）

・50歳代 1,611万円（745万円）

・60歳代 2,588万円（1,200万円）

・70歳代 2,188万円（1,100万円）

※カッコ内は中央値

ここからは、60歳代に資産額のピークが来た後、70歳代になってもあまり減っていないことがわかります。

50歳代までは支出が多く、貯金がない。ようやくお金が貯まっても、「先々が不安でお金を使えない」という保守性、「好奇心や体力が少なくなり、使いどころがない」という現実が、そこにはあるのかもしれません。

Kさん自身、こう語ります。

「40代で辞めていたらと何度も考えますよ。60代、70代で何億も持っていたって、それほど使いどころはないでしょう。そうわかっているんですが……」

辞めるか続けるか、正解はないが「絶対に取り戻せないもの」がある

会社員を続けることが間違いというわけではありません。資産が豊富でも、あえて会社員を続けているという人もいるでしょう。むしろ、Kさんのように明確な目的がない場合、現状維持の方がよい可能性も少なくないのです。

よくあるのが、「自由になったはずなのに、何をしていいかわからない」という問題です。仕事という枠組みを失った途端、生活のリズムが崩れ、時間を持て余してしまう。やがて、社会との接点が薄れ、孤独感を覚えるようになってしまう……。

また、定期的な収入がなくなることで、「減らしてはいけない」という意識が強くなることもあります。会社員時代より慎ましい生活に縛られ、「旅行に行くお金ももったいない」となってしまっては本末転倒です。

「いつかやろう」と思い続けているうちに、体力や気力は少しずつ衰えていきます。現状を維持するのか、それとも一歩踏み出す決断か。

どちらが正しいかは人それぞれですが、資産は増やせても、失われた時間だけは戻ってきません。時には思い切りが必要なときもあるのかもしれません。